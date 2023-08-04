Навального приговорили к 19 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и ряду других обвинений. Как сообщает «Интерфакс», гособвинитель просил для него 20 лет.



Это наказание назначено с учетом предыдущего. Напомним, что в марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Выносившая приговор судья Маргарита Котова также обязала его выплатить штраф на 1 млн 200 тыс. руб. Тогда прокуратура просила для Навального 13 лет колонии.