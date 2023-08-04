Россиян, не сдавших языковой экзамен, собираются вынудить покинуть Латвию уже осенью

Около шести тысяч граждан РФ, обладающих видом на жительство в Латвии, но не сдавших языковой экзамен, осенью планируют начать высылать из страны (граждане получат письма с официальным требованием покинуть республику). Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал rus.lsm.lv, знание языка в этой стране необходимо для продления права на пребывание в Евросоюзе.



По словам заместителя госсекретаря МВД Вилниса Витолиньша, получившие письма с требованием покинуть республику, «должны будут выехать из Латвии в течение трех месяцев», однако уголовная ответственность за отказ исполнить предписание «не предусмотрена» — пока россиян могут лишь оштрафовать.

Представители МВД подтвердили порталу факт подготовки писем с указанными требованиями и сообщили число адресатов, не не сдавших экзамен.

Глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака добавил, что в соответствии с новыми поправками в иммиграционный закон правоохранительные органы республики могут выдворить из страны даже «семидесятилетнюю бабушку», не имеющую языкового сертификата.

«Когда мы такой вопрос задали начальнику погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это сделать», — пояснил чиновник.

В правоохранительном ведомстве также предупредили, что лишение вида на жительство подразумевает «потерю права на государственную опеку, в том числе на выплату пенсии».