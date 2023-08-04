Путин подписал закон о запрете призывникам покидать Россию со дня направления повестки

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает россиянам покидать страну с момента получения повестки в военкомат. Об этом пишет «Коммерсант». Госдума приняла закон 25 июля, Совет федерации одобрил его 28 июля.



Решение о запрете выезда призывника будет формироваться военкоматом в день направления гражданину повестки. Ранее он действовал с момента, когда повестка считалась врученной.

«Решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из России, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале „Госуслуги“», — пишет издание.

Как отмечает РБК, если гражданин не явится в военкомат спустя 20 дней после получения повестки, на него будет наложен штраф до 30 тысяч рублей. Уведомление об этом также формируется в реестре воинского учета.

Госдума в апреле одобрила закон о создании единого реестра военнообязанных, который приравнивает электронные повестки к бумажным. Минцифры прогнозирует, что реестр запустят не раньше осени.