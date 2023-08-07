В Польше решили провести самый крупный военный парад с 1989 года

В Варшаве пройдет самый крупный военный парад с 1989 года, об этом заявил пресс-атташе 1-й Варшавской бронетанковой бригады Яцек Петровский в интервью «Польскому радио». В параде примут участие около 2000 бойцов, 200 единиц боевой техники и 90 самолетов.

«Это докажет, что Войско Польское развивается, постоянно ищет кандидатов в свои ряды. Сразу за этими солдатами будет самая современная техника, танки „Абрамс“ и К2, пушки-гаубицы К9 и „Краби“», — сказал пресс-атташе. Мероприятие пройдет 15 августа, в День вооруженных сил Польши. Дата связана с победой армии Польши над Красной Армией в 1920 году.