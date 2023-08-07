Социолога Бориса Кагарлицкого внесли в перечень экстремистов и террористов

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Российский социолог Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) включен в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте Росинфомониторинга в понедельник, 7 августа.

В отношении лиц, включенных в этот перечень, принимаются следующие меры воздействия: банки замораживают счета таких граждан и останавливают их обслуживание.

Социолог в конце июля был обвинен в оправдании терроризма и отправлен в следственный изолятор до 24 сентября.

Кагарлицкому ставят в вину, что он опубликовал в интернете видеоролик, направленный на оправдание терроризма.

Ранее известного социолога и основанную им организацию «Институт глобализации и социальных движений» внесли в реестр иноагентов.



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