Социолога Бориса Кагарлицкого внесли в перечень экстремистов и террористов

Российский социолог Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) включен в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте Росинфомониторинга в понедельник, 7 августа.



В отношении лиц, включенных в этот перечень, принимаются следующие меры воздействия: банки замораживают счета таких граждан и останавливают их обслуживание.

Социолог в конце июля был обвинен в оправдании терроризма и отправлен в следственный изолятор до 24 сентября.

Кагарлицкому ставят в вину, что он опубликовал в интернете видеоролик, направленный на оправдание терроризма.

Ранее известного социолога и основанную им организацию «Институт глобализации и социальных движений» внесли в реестр иноагентов.