Писателя Дмитрия Глуховского заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ

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Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), посчитав его виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Глуховскому вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета» , - сказал собеседник агентства.

Как отмечает «Интерфакс», писатель признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (пункты «в, д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). В уголовном деле идет речь о публикациях Глуховского про специальную военную операцию ВС РФ на Украине. В России он объявлен в международный розыск.

Дмитрий Глуховский — российский писатель-фантаст, журналист, телевизионный репортер, автор бестселлера «Метро-2033», переведенного на 37 языков мира. Глуховский также является автором книг «Сумерки», «Метро 2034», «Сказки о Родине», «Будущее», «Futu.re», «Текст».

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