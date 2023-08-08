Польша направляет дополнительную тысячу солдат на патрулирование границы с Белоруссией

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Польша направляет дополнительную тысячу солдат на патрулирование участка границы с Белоруссией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на польский портал Wnp.pl.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы усилить участие в охране границы, министр национальной обороны приказал выполнить просьбу и направить дополнительно солдат, назначенных для патрулирования польско-белорусской границы и участия в операции „Безопасное Подлясье“», — цитирует портал сообщение Минобороны Польши.

Ранее главнокомандующий Пограничной службой Польши генерал-майор Томаш Прага обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат к польско-белорусской границе. Как уточняет информагентство, в настоящее время деятельность Пограничной охраны на этом участке границы поддерживают около 2 тыс. польских военнослужащих.

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