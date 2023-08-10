Польша собирается запустить электронный барьер на границе с регионом до конца сентября

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Польша начала испытания электронного барьера на границе с Калининградской областью. Сооружение планируют полностью ввести в эксплуатацию до конца сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское агентство PAP.

«Подрядчик проводит испытания первой из двенадцати секций электронного заграждения на границе с Россией, чтобы в ближайшие дни передать его пограничной службе для приемки. Следующие секции будут сдаваться последовательно в ближайшие недели», — прокомментировала пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.

Она также отметила, что «близится к завершению строительство Центра надзора в штаб-квартире Варминьско-Мазурского отделения Пограничной стражи в городе Кентшин, куда будут поступать сигналы от камер и датчиков». По словам Михальской, за все время возведения барьера «на границе было спокойно, не было никаких инцидентов, и в отличие от ситуации, когда на границе с Белоруссией также возводилось заграждение, не было случаев уничтожения оборудования».

Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью в апреле 2023 года. Система камер и датчиков движения будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.

Как сообщал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, это будет «невиданное по своей современности» сооружение, состоящее из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств, которые должны обеспечить «полный мониторинг всего, что делается на границе». В апреле власти соседней республики также заявили об усилении безопасности на границе с Калининградской областью.

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