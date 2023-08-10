Польша собирается запустить электронный барьер на границе с регионом до конца сентября

Польша начала испытания электронного барьера на границе с Калининградской областью. Сооружение планируют полностью ввести в эксплуатацию до конца сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское агентство PAP.



«Подрядчик проводит испытания первой из двенадцати секций электронного заграждения на границе с Россией, чтобы в ближайшие дни передать его пограничной службе для приемки. Следующие секции будут сдаваться последовательно в ближайшие недели», — прокомментировала пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.

Она также отметила, что «близится к завершению строительство Центра надзора в штаб-квартире Варминьско-Мазурского отделения Пограничной стражи в городе Кентшин, куда будут поступать сигналы от камер и датчиков». По словам Михальской, за все время возведения барьера «на границе было спокойно, не было никаких инцидентов, и в отличие от ситуации, когда на границе с Белоруссией также возводилось заграждение, не было случаев уничтожения оборудования».

Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью в апреле 2023 года. Система камер и датчиков движения будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.