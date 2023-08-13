«Совместный план России и Белоруссии»: Польша обвинила РФ в потоках мигрантов

«Совместный план России и Белоруссии»: Польша обвинила РФ в потоках мигрантов
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Польша за год зафиксировала 16 тысяч попыток незаконного пересечения восточной границы. Как пишет РИА «Новости», об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Только в этом году мы зафиксировали более 16 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы. Это угроза нашему государству. Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая фактически является внешней границей ЕС и НАТО, является нашим приоритетом», — сказал премьер Польши.

По данным информагентства, Моравецкий возложил вину в этой ситуации на РФ и Белоруссию, которые ранее не раз отвергали подобные обвинения.

«Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство европейских союзников», — заявил он.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

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