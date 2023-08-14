В МИД Польши направили ноту с требованием уточнить информацию о задержании двух россиян

Посольство России в Польше потребовало от МИД республики предоставить информацию о задержании двух россиян, якобы расклеивавших в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«От властей никакого официального уведомления пока не было. Сами задержанные к нам не обращались, их родственники — тоже, адвокаты — тоже. Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания российских граждан», — сказал Андреев, уточнив, что польская сторона должна ответить на этот запрос в течение трех дней.

Напомним, ранее МВД Польши сообщило о задержании и аресте по обвинению в шпионаже двух россиян, которые, по версии спецслужб, распространяли пропагандистские материалы группы «Вагнер» в Кракове и Варшаве. Россиянам грозит до 10 лет лишения свободы.