Литва заявила о приостановке работы двух погранпереходов на границе с Белоруссией

С 18 августа Литва приостановит работу двух погранпереходов на границе с Белоруссией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт литовского правительства.

«По состоянию на 18 августа временно приостановлена деятельность двух из шести пунктов пограничного контроля на литовско-белорусской границе: Шумскас и Твярячюс (Лоша и Видзы на белорусской стороне соответственно — ИФ). Такое предложение Минтранса было одобрено правительством на сегодняшнем заседании», — отмечается в сообщении.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте связала закрытие двух КПП с передислокацией группы «Вагнера» в Белоруссию. «Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе. Это создаст условия для того, чтобы пограничники перераспределили свои возможности на границе с Беларусью и сосредоточили еще больше внимания на охране государственной границы», — пояснила она.

Уточняется, что транспортный поток с закрытых участков будет перенаправлен на крупнейший пограничный контрольно-пропускной пункт Мядининкай (Каменный Лог на белорусской стороне — ИФ), «поэтому ситуация с очередями транспортных средств и перевозкой грузов принципиально не должна измениться», считают литовские власти.