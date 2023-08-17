Парламент Польши одобрил проведение референдума по миграционному вопросу

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Национальное собрание Польши утвердило проведение референдума, в частности по вопросу принятия нелегальных иммигрантов в рамках программы ЕС по их расселению по странам блока. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

По данным информагентства, один из вопросов, который будет вынесен на референдум, звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальными иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в рамках принудительного механизма переселения, навязанного европейской бюрократией?». Также у избирателей намерены спросить мнение о заграждении, возведенном на границе с Белоруссией.

Согласно утвержденному плану, референдум должен пройти в день парламентских выборов — 15 октября.

«Правительство Польши выступает решительно против предложения, согласованного странами ЕС, об иммигрантах, которые незаконно оказались на территории блока. Так, в Брюсселе предлагают государствам-членам либо принимать часть новых иммигрантов, либо делать взносы в фонд», — пишет "Интерфакс.

На референдум предлагается вынести еще два вопроса, связанные с продажей госпредприятий и повышением пенсионного возраста.

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