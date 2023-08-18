В России по иску Минюста ликвидирован признанный иноагентом «Сахаровский центр»

«Сахаровский центр», признанный иностранным агентом в России, решено ликвидировать. Московский городской суд удовлетворил соответствующий административный иск столичного управления Министерства юстиции, пишет «Интерфакс».

По мнению Минюста, организация нарушила принцип территориальной сферы деятельности, проводя мероприятия, а именно передвижную выставку «Андрей Сахаров — человек-эпоха», в тех регионах, где у неё не было отделения. Также ведомство установило, что «Сахаровский центр» размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности. Кроме того, Минюст обнаружил нарушения в учредительных документах НКО.

Представители «Сахаровского центра» не признали выявленные нарушения и просили Мосгорсуд отклонить иск. Тем не менее суд встал на сторону Минюста и постановил, что «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» ликвидирована и будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова, впоследствии ставшая региональной организацией, была создана в 1990 году по инициативе его вдовы Елены Боннэр, а также друзей и коллег ученого. В 2014 году «Сахаровский центр» был внесен в реестр НКО-иноагентов.