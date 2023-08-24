Басманный суд заочно приговорил блогера Максима Каца* к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Все новости по теме: Иностранные агенты

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Максима Евгеньевича Каца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), и назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи.

Кацу также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. При этом суд снял арест с денежных средств на счетах блогера.

Прокурор просил приговорить Каца к 10 годам колонии общего режима заочно. Защита настаивает на его невиновности и намерена обжаловать приговор.

Напомним, что 29 октября 2022 года Максима Каца объявили в розыск в рамках уголовного дела. 23 марта этого года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter