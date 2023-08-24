Басманный суд заочно приговорил блогера Максима Каца* к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.



«Признать Максима Евгеньевича Каца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), и назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи.

Кацу также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. При этом суд снял арест с денежных средств на счетах блогера.

Прокурор просил приговорить Каца к 10 годам колонии общего режима заочно. Защита настаивает на его невиновности и намерена обжаловать приговор.

Напомним, что 29 октября 2022 года Максима Каца объявили в розыск в рамках уголовного дела. 23 марта этого года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.