В Калининградской области собираются ограничить торговлю алкоголем в жилых домах

В Калининградской области хотят установить минимальное расстояние между точками продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах. Проект «рамочного закона» обсуждался на заседании комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты в четверг, 24 августа.



Министр регионального контроля Елена Серая пояснила, что между объектами предлагается установить минимальное расстояние в 100 метров. По ее словам, власти получают жалобы от жителей многоквартирных домов в связи с контингентом, который находится рядом с такими торговыми точками.

Как отметила Серая, на сегодняшний день подобного законопроекта нет ни у одного субъекта РФ. Документ, разработанный областными властями, пока нигде не обсуждался. Министр пояснила, что чиновники хотели бы получить обратную связь «от бизнеса и общественности».

Мнение предпринимателей на заседании привела бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова. Она отметила, что предложенный чиновниками способ ограничения розничной торговли алкоголем «не очень корректен», так как в этом случае «один предприниматель ставится в зависимость от деятельности другого». Бизнес, по ее словам, считает разработанный законопроект «антиконкурентным».

С рядом критических замечаний также выступил представитель ритейлера X5 Group Евгений Зимин. Он указал в числе прочего на ограничение конкуренции. «Давайте когда мы будем оценивать последствия, посмотрим, сколько бизнесов в таком случае может закрыться», — предложил представитель торговой сети.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам «СПАР-Калининград» Алексей Елаев подчеркнул, что доступность торговых точек не является важнейшим способом сокращения торговли алкогольной продукции и снижения ее потребления. По результатам обсуждения председатель Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин предложил чиновникам «более четко сформулировать проблему, которую надо решить». «Что именно: крик, гам, антисанитария? И тогда будет понятно, что делать. Не всегда это завязано в бизнесе», — отметил глава КТПП.