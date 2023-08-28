Матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота Егора Тюкина. Матросу предъявлено обвинение в совершении государственной измены, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Дело в отношении рядового поступило во 2-й Западный окружной военный суд, оно будет слушаться в закрытом режиме, пишет информагентство. Военный суд приступит к рассмотрению дела 19 сентября.

Подробности об уголовном деле матроса неизвестны, материалы содержат гриф «совершенно секретно».