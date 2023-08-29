Майклу Наки* и Руслану Левиеву** заочно дали 11 лет колонии по делу о фейках об армии

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Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и основателя Conflict Intelligence Team (признана Генпрокуратурой нежелательной организацией в РФ) Руслана Левиева (**внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) к 11 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о российских Вооруженных силах. Об этом сообщает РБК.

Им также запретили администрировать сайты в течение 5 лет. Суд отменил решение об аресте их имущества — банковских счетов и мотоцикла. Гособвинение просило назначить им по 13 лет тюрьмы. Уголовное дело против Наки и Левиева по ч. 2 ст. 207.3 УК завели весной 2022 года. Как говорит обвинение, они опубликовали видео с ложной информацией о действиях российских военных, в том числе в Мариуполе. МВД объявило их в розыск. Суд заочно арестовал. Оба находятся сейчас не в России: Наки уехал летом 2021 года, Левиев — после начала военных действий на Украине.

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