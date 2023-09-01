Польша и Южная Корея запланировали учения рядом с Калининградской областью

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Польша, которая готовится производить южнокорейскую военную технику, продемонстрирует ее возможности в сентябре на учениях вблизи границы с Калининградской областью. Об этом сообщил в четверг, 31 августа, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство РАР.

«Мы готовим второй этап сотрудничества с Республикой Корея, заключающийся в производстве корейской военной техники в Польше», — сказал Блащак на пресс-конференции по итогам встречи с южнокорейским коллегой Ли Чон Супом в Варшаве.

По его словам, учения запланированы в середине сентября. «Вместе мы также организуем в середине сентября, 17 сентября, учения, демонстрацию обороноспособности Войска Польского в Ожише, в Бемово-Писке (города в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши, — прим. агентства) в рамках учений Jesienny Ogien („Осенний огонь“). Там мы сможем полюбоваться эффективностью корейской техники в руках польских экипажей», — сообщил глава Минобороны республики.

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