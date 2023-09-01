Избирательный фонд кандидата в губернаторы Калининградской области хотят увеличить в 3 раза

Глава региона Антон Алиханов внёс в региональное заксобрание поправку в уставной закон «О выборах губернатора Калининградской области», предусматривающую увеличение избирательного фонда кандидатов на пост главы региона в 3 раза — с 20 до 60 млн рублей.



В последний раз сумма индексировалась в 2015 году. В пояснительной записке к документу также указано, что «проект уставного закона не сопоставим с процедурой оценки регулирующего воздействия».

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, его принятие «не приведёт к дополнительным расходам за счёт средств областного бюджета».

Законопроект разработан с целью привести региональное законодательство в соответствие с изменениями в федеральном. К примеру, в документе предусмотрена возможность создания избирательных участков за пределами области. Решение об этом принимает Центральная избирательная комиссия России.