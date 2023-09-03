В Швеции призывают к размещению баз НАТО в стране

Либеральная партия Швеции, занимающая 16-е из 349 мест в парламенте, выступает за постоянное размещение баз НАТО в стране после вступления в альянс. Как пишет РБК, об этом заявил лидер партии Йохан Персон в эфире Sveriges Radio.



«Я думаю, должно быть ясно, что это способ укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять собой очень серьезную угрозу для Швеции», — цитирует издание слова Йохана Персона. По мнению руководителя партии, присутствие союзников по НАТО в Балтийском море и Арктике сделало бы Европу более безопасной.