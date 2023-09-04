Власти Калининграда заказывают руководство по защите информации от иностранных разведок

Власти Калининграда выделяют 65 тысяч рублей на разработку руководства по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам. Аукцион по выбору исполнителя объявлен на портале госзакупок.



Деньги на эти цели выделяют из городского бюджета. Как отмечается в документации к тендеру, руководство разрабатывается в соответствии с Положением о государственной системе защиты информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам. Документ был утвержден постановлением Совета министров — Правительства РФ 15 сентября 1993 года.

Руководство должно содержать в числе прочего такие разделы, как «Оценка возможностей иностранных технических разведок и других источников угроз безопасности информации», «Оповещение о ведении разведки» и «Контроль состояния защиты информации». «Приемка услуг проводится заказчиком после согласования руководства в УФСБ России по Калининградской области», — отмечается в документации. Выполненную работу требуется предоставить на бумаге и на носителях CD-R или DVD-R.

Исполнитель должен подготовить руководство течение 60 дней с даты заключения контракта. Победителя торгов определят 13 сентября.