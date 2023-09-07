В первом полугодии число заблокированных Роскомнадзором сайтов выросло на 85%

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По итогам первого полугодия число заблокированных Роскомнадзором сайтов, распространяющих запрещенную в РФ информацию, выросло на 85%, а отдельных материалов в сети — на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, за шесть месяцев 2023 года по требованию Роскомнадзора в России заблокировано или удалено более 885 тыс. сайтов с запрещенной законодательством информацией. Это на 85% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Выросло и количество заблокированных или удаленных отдельных материалов в сети — до 1,1 млн, что на 10% больше, чем за весь прошлый год.

Речь идет о сайтах и страницах, распространяющих информацию экстремистского характера, порнографию, сведения о наркотиках, мошеннических сайтах, пиратском контенте, а также ресурсах лиц, признанных Минюстом иноагентами либо распространяющих недостоверную или порочащую информацию о российской армии. Параллельно Роскомнадзор ведет и внереестровую блокировку посредством технических средств противодействия угрозам, установленных у операторов по закону о «суверенном интернете» — так, например, блокируются подключения к популярным публичным VPN и к узлам сети Tor.

В то же время участники IT-рынка считают, что блокировки вряд ли смогут привести к полному закрытию VPN-сервисов как для пользователей, так и для бизнеса. «Развитие VPN-устройств, например криптошлюзов, продолжится. Но небольшие команды и IT-стартапы, работающие в этом направлении, окончательно уйдут с рынка РФ и, скорее всего, растворятся в зарубежных компаниях», — прокомментировал главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. По его мнению, в краткосрочной перспективе кибербезопасность от этого не пострадает, а вот в долгосрочной IT-сообщество «может понести чувствительные потери, в том числе потому, что компании выберут развитие за рубежом».

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