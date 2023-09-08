Главу областного управления Росимущества утвердили в должности

Главу областного управления Росимущества утвердили в должности
Полина Деняк. Фото: gov39.ru
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Руководителя областного управления Росимущества Полину Деняк официально утвердили в должности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Начальник управления госслужбы и кадров Росимущества Александр Ларин сообщил на встрече с губернатором Антоном Алихановым, что Деняк официально утверждена в качестве руководителя управления с 1 сентября.

Полина Деняк родилась в Краснодаре. Она окончила Кубанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», работала на муниципальной и государственной службе, а также в коммерческих структурах, среди которых в областном правительстве упомянули компанию «Абрау-Дюрсо».

Несколько лет Деняк была помощником судьи Арбитражного суда Краснодарского края. С 2010 до 2017 годы она работала в Территориальном управлении Росимущества в Краснодарском крае, с 2017 года — заместителем министра здравоохранения этого региона. С 2019 года занимала должность замглавы города-курорта Сочи. В ноябре 2022 года Полина Деняк была назначена врио руководителя областного управления Росимущества.

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