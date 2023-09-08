Алиханов решил утвердить Ступина в должности главы областного Минприроды

В областном правительстве решили утвердить Олега Ступина в должности министра природных ресурсов и экологии. Соответствующий проект указа губернатора Антона Алиханова опубликован на сайте регионального кабмина.



Олег Ступин возглавляет министерство природных ресурсов и экологии региона с конца 2017 года. На эту должность, которую ранее занимал Юрий Шитиков, его назначил Антон Алиханов. Чиновник оставался исполняющим обязанности с момента переизбрания главы региона. Новое правительство было сформировано в ноябре 2022 года.

Ступин приехал в Калининград в 2015 году. До назначения главой областного Минприроды он занимал должность заместителя министра промышленности. Ранее Олег Ступин, как и губернатор Антон Алиханов, работал в Минпромторге РФ.