Алиханов решил утвердить Ступина в должности главы областного Минприроды

Алиханов решил утвердить Ступина в должности главы областного Минприроды
Олег Ступин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

В областном правительстве решили утвердить Олега Ступина в должности министра природных ресурсов и экологии. Соответствующий проект указа губернатора Антона Алиханова опубликован на сайте регионального кабмина.

Олег Ступин возглавляет министерство природных ресурсов и экологии региона с конца 2017 года. На эту должность, которую ранее занимал Юрий Шитиков, его назначил Антон Алиханов. Чиновник оставался исполняющим обязанности с момента переизбрания главы региона. Новое правительство было сформировано в ноябре 2022 года.

Ступин приехал в Калининград в 2015 году. До назначения главой областного Минприроды он занимал должность заместителя министра промышленности. Ранее Олег Ступин, как и губернатор Антон Алиханов, работал в Минпромторге РФ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter