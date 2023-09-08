ФСБ сообщила об украинце, приехавшем в Калининград собирать данные для Польши

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В региональном управлении ФСБ заявили, что совместно с пограничниками выявили гражданина Украины, прибывшего в Калининградскую область для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Польши. Как сообщает ТАСС, мужчину предупредили о недопустимости шпионажа на территории РФ.

«В рамках проведения сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области оперативно-разыскных мероприятий выявлен гражданин Украины 1996 года рождения, прибывший в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Республики Польша», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчине вынесли официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью 276 УК РФ — «Шпионаж». Как отметили в ведомстве, в ближайшее время он будет выдворен из страны «с последующим запретом въезда на значительный срок».

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