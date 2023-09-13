Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя служить по контракту в мобилизацию

Минобороны определило перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и военное положение. Соответствующий приказ, подписанный главой военного ведомства Сергеем Шойгу, опубликован на официальном портале правовых актов 13 сентября.

Всего в документе 26 пунктов. В перечень заболеваний, являющихся основанием для отказа в контракте, в частности, вошли ВИЧ, гепатиты В и С, все формы туберкулеза, ряд злокачественных новообразований, сахарный диабет 1-го типа. Не смогут служить по контракту и лица с психическими расстройствами, эпилепсией и поражением ЦНС. Также в списке упоминаются определенные заболевания органов зрения, сердца, органов дыхания и ЖКТ, костной системы. Помимо этого, контракт не подпишут с теми, у кого частично отсутствуют конечности или удалены определенные органы.