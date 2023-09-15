Польша заявила, что рассчитывает на защиту стран НАТО с ядерным оружием

Варшава рассчитывает на защиту партнёров по НАТО, которые обладают ядерным оружием, заявил 14 сентября президент Польши Анджей Дуда на форуме в Крынице.

«Очевидно, что наибольшую угрозу для нас представляет сосед, обладающий ядерным оружием, и это не шутки. Только партнеры, у которых тоже есть такое оружие, могут защитить нас от этой угрозы, поэтому Североатлантический альянс является нашим оплотом», — цитирует выступление Анджея Дуды «Интерфакс».

При этом президент Польши отметил, что власти «решили совершенно впечатляющим образом ускорить модернизацию польской армии». «Процессы, которые задумывалось растянуть на десятилетия, начали реализовывать в темпе, о котором в Польше никто не мечтал», — заявил он.

Анджей Дуда также добавил, что, когда он вступал в должность президента, «никто не предполагал, что Польша будет направлять более 4% ВВП на оборону». «Мы хотим, чтобы наш потенциал эффективно отбивал желание на нас напасть. Мы относимся к нашим обязательствам в НАТО более серьезно, чем когда-либо могли предполагать», заявил польский лидер, уточнив, что «прежде всего мы серьезно относимся к нашей безопасности».