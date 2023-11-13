В ОБСЕ встревожены ростом преступлений на почве ненависти против мусульман и евреев

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Во многих странах за последнее время увеличилось количество преступлений на почве ненависти против мусульман и евреев. Об этом заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет ТАСС.

«В течение последнего месяца во многих странах — членах ОБСЕ наблюдается рост количества преступлений на почве ненависти, что серьезно сказывается на безопасности еврейских и мусульманских общин и угрожает подорвать стабильность в обществе», — подчеркивается в заявлении.

Также в нем отмечается, что обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало «волну дискриминации» в отношении евреев и мусульман: использование риторики ненависти, нападения на чужое имущество и религиозные объекты, угрозы расправой и убийства.

«Если не принять меры, преступления на почве ненависти могут привести к дальнейшему насилию и более масштабным конфликтам», — предупреждают в организации.

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