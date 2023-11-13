Сенатор Совфеда: женщин надо переориентировать с получения высшего образования на деторождение

В России женщин стоит переориентировать с получения высшего образования на рождение детей, это поможет решить демографическую проблему в стране. Такое мнение высказала сенатор Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова, пишет «Коммерсант».

Сенатор посетовала, что молодые россиянки сейчас стремятся получить высшее образование, затем построить карьеру — и как итог целое «поколение 40-летних несчастных женщин» «не знает, что такое домашний очаг», и не имеет детей. «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их», — отметила Павлова, подчеркнув, что «поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция».

При этом сенатор не согласна с тем, что решать демографическую проблему следует с помощью экономических инструментов, например пособий и финансовых льгот. «Нам говорят, что пока этих факторов не будет, то молодые люди не примут решение о том, чтобы родить ребенка. Это совершенно ложный путь», — уверена Павлова.

Как отмечает информагентство, Маргарита Павлова родилась в 1979 году в селе Кичигино Челябинской области. В 2001 году окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств, а в 2014-м получила степень магистра в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Павлова с мужем воспитывают дочь с расстройством аутистического спектра и двух сыновей.