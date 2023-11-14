Зампред Госдумы: введение ОГЭ и ЕГЭ в России было «большой ошибкой»

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой считает, что введение ОГЭ и ЕГЭ в российских школах было «большой ошибкой». Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, пишут «Ведомости».

«Это моя позиция: большой ошибкой, и у этой ошибки есть до сих пор действующие авторы, было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно же, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России», — посетовал Толстой, добавив, что сейчас школьников «два года натаскивают» на ЕГЭ, а затем в вузах «два года им объясняют школьную программу, которую они пропустили».

По мнению зампреда Госдумы, сложившаяся система является «серьезной проблемой», и необходимо подумать, как можно изменить ситуацию.