Облвласти о международном сотрудничестве: «аккуратно относимся к переориентации на восток»

Власти Калининградской области не намерены полностью «отворачиваться от Балтики» и, несмотря на сложную геополитическую обстановку, собираются осторожно развивать сотрудничество в восточном направлении. Речь об этом шла на заседании комитета по международным и межрегиональным отношениям областного заксобрания в четверг, 16 ноября.



«У нас запланированы встречи с коллегами из Узбекистана и Казахстана. Мы очень аккуратно относимся к переориентации на восток. Прежде всего нужно исходить из наших потребностей. Определиться с потребностями в нашей теперешней ситуации турбулентности сложно. <...> При этом не отказываемся от межрегионального сотрудничества. Отворачиваться от Балтики тоже не собираемся, учитывая то, что у нас и море, и туризм, и продвижение всё-таки Калининградской области», — отметила глава Агентства по международным и межрегиональным связям областного правительства Алла Иванова. «Будем отрабатывать ту повестку, которая во внешней политике, одобренной президентом, содержится, но делать это очень аккуратно и основываясь на наших с вами областных потребностях», — добавила она.

В ближайших планах правительства — организация традиционного заседания Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области РФ с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Беларусь. Мероприятие планируют провести в Калининграде в мае — июне 2024 года.