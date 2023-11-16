В России замораживают на год индексации зарплат госслужащих, сенаторов и судей

В России решили приостановить индексации зарплат госслужащих, помощников депутатов, сенаторов и судей до 1 января 2025 года. Соответствующий закон приняла в четверг, 16 ноября, Госдума, пишет ТАСС.

Как уточняет информагентство, изменения вносятся в законы «О статусе судей в Российской Федерации», «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Они должны вступить в силу с 1 января 2024 года.