В МИД РФ пообещали ответ на конфискацию российских авто в Латвии

Россия готова принимать ответные меры, в том числе «асимметричного характера», в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью РИА Новости.



«Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера», — сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение некоторых стран Европы, например Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине. «Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров», — добавил представитель МИД России.

Он также напомнил, что в связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств МИД России рекомендовал россиянам не посещать республику, в том числе на личных автомобилях.