В МИД РФ пообещали ответ на конфискацию российских авто в Латвии

Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Россия готова принимать ответные меры, в том числе «асимметричного характера», в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

«Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера», — сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение некоторых стран Европы, например Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине. «Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров», — добавил представитель МИД России.

Он также напомнил, что в связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств МИД России рекомендовал россиянам не посещать республику, в том числе на личных автомобилях.

В начале ноября Сейм Латвии поддержал конфискацию автомобилей с российскими номерами. Согласно поправкам к закону о дорожном движении, такие машины будут передавать Украине. Автовладельцам дан срок до 14 февраля 2024 года на перерегистрацию автомобилей в Латвии или вывоз их из страны. Закон также предусматривает штраф за несанкционированное использование автомобиля, зарегистрированного в РФ. Исключение сделано только для автомобилей, следующих через республику транзитом.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter