За упоминание иноагента без маркировки собираются ввести штрафы до 500 тысяч рублей

К лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки, начнут применять штрафы в 300-500 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, пишет ТАСС. По его словам, соответствующее постановление правительства РФ и приказ уже готовятся.



Свириденко уточнил, что речь идет о так называемых «третьих лицах». «Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина (признан в РФ иноагентом — прим. „Нового Калининграда“), а забыл промаркировать», — пояснил замминистра.

Он отметил, что сейчас ведомство получило полномочия на внесение предупреждений. «Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — сказал Олег Свириденко.

По его словам, ограничения касаются «библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего». «У нас в конце ноября приказ будет подписан министром, постановление правительства, и мы уже будем применять [штрафы]. Сейчас мы просто направляем письма, и те, кто добросовестен, они реагируют. А после того как появятся постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет», — добавил замминистра.

Закон о создании единого реестра сведений об иностранных агентах и аффилированных с ними лицах был принят в России в марте 2022 года. Как отмечает «Коммерсант», в декабре того же года вступили новые ограничения для иноагентов, запрещающие им работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры» и преподавать для несовершеннолетних.