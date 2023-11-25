В России предлагают на час сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Властям России предлагают внести в Трудовой кодекс положение о сокращении рабочей неделю женщинам с двумя и более несовершеннолетними детьми с 40 часов до 39 часов. Заработная плата при этом должна остаться без изменений. Соответствующий законопроект подготовил и направил в кабмин председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

По мнению Слуцкого, данная мера не повлечет за собой «колоссальных последствий для рынка труда», а также не скажется отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме таких женщин. «Предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению», — резюмировал Слуцкий.