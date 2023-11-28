Финляндия временно закрывает сухопутную границу с Россией

Финляндия полностью закрывает сухопутную границу с Россией до 13 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 28 декабря.

Финская сторона объясняет свое решение стремлением нормализовать миграционный поток из стран Ближнего Востока и Африки, продвигающийся через пропускные пункты с Российской Федерацией. Финские власти закрыли последний пропускной пункт, расположенный на границе с границе с Мурманской областью.

Ранее на срок до 18 февраля было закрыто четыре пункта пропуска в районе Юго-Восточной Финляндии, 22 ноября на срок до 23 декабря были закрыты еще три пропускных пункта.