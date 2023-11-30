Кремль анонсировал прямую линию и пресс-конференцию Путина в совместном формате

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14 декабря президент РФ Владимир Путин проведет в совместном формате «прямую линию» и большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, по-прежнему проект телевизионных каналов, и это будет объединенный формат „Прямой линии“ и итоговой пресс-конференции президента», — пояснил он журналистам, уточнив, что вопросы от граждан для «прямой линии» начнут принимать 1 декабря.

«В студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты — это российские региональные журналисты, всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве», — добавил Песков, пообещав сообщить о месте проведения мероприятия позднее.

Вопросы на «прямую линию» можно будет задать по бесплатному номеру 8 800 200 4040, можно будет отправить бесплатное SMS с вопросом на номер 04040. Все способы отправить вопрос указаны на сайте мероприятия.

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