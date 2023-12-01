Алиханов решил создать совет по улучшению качества жизни в Калининградской области

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Губернатор Антон Алиханов подписал указ о создании регионального совета по улучшению качества жизни. Документ опубликован в пятницу, 1 декабря, на портале правовой информации.

В числе основных задач совещательного органа указаны рассмотрение приоритетных проектов в социальной сфере, анализ результатов рейтинга качества жизни, который формирует автономная организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», и содействие во внедрении «регионального социального стандарта». Как «социальный стандарт» в документе обозначен комплекс управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг.

Председателем регионального совета станет губернатор Антон Алиханов, зампредами — вице-премьер областного правительства Илья Баринов и министр социальной политики региона Анжелика Майстер. 

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