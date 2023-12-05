Путин заявил, что массовые репрессии в России не должны повториться

Путин заявил, что массовые репрессии в России не должны повториться
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не должны повториться массовые репрессии. Вопрос репрессий был поднят в ходе заседания Совета по правам человека одним из участников.

«Когда мы говорим о жертвах политических репрессий, мы имеем в виду самых разных людей, это и те, кто действительно был противником советского строя, и сторонники, но оказавшиеся в силу разных внутриполитических причин за решеткой, — цитирует Путина „Интерфакс“. — Были совершенно случайные люди. Все это важно, но для нас важнее другое, для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства».

Президент подчеркнул, что «отсутствие права как такового в решении судеб людей, оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее».

Он также добавил, что работа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий должны быть продолжена (действие соответствующей государственной концепции заканчивается в конце этого года).

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