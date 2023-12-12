В России вводятся штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

В России вводится административная ответственность за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Соответствующий закон приняла на пленарном заседании во вторник, 12 декабря, Государственная Дума, пишет ТАСС.

Как уточняет информагентство, упоминание о добровольцах вносится в ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в которой сейчас установлены санкции за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Штрафы при этом останутся на прежнем уровне: максимальный для граждан составляет до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.