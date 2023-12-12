Из Польши выдворили россиянина по подозрению в шпионаже

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Из Польши выдворили гражданина РФ, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает во вторник, 12 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на Польское телевидение.

«Агентство внутренней безопасности выявило гражданина России, в отношении которого существуют подозрения, касающиеся его связей с российскими спецслужбами. При сотрудничестве с пограничной службой Польши этот человек выдворен с территории страны 1 декабря», — сообщили в Агентстве внутренней безопасности республики.

Как отмечает информагентство, о выдворении россиянина стало известно только сейчас. Согласно имеющейся информации, он проживал в городе Быдгощ Куявско-Поморского воеводства. Отмечается, что в районе этого города выявлены еще два иностранца, которые могли заниматься шпионажем в пользу России и Белоруссии.

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