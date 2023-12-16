США озвучили странам из G7 способ изъятия активов РФ «в соответствии с международным правом»

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США предложили странам G7 способ конфискации российских активов для их передачи Украине «в соответствии с международным правом» Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

По данным британской газеты, США, никогда раньше публично не поддерживавшие конфискацию, заявили союзникам по группе, что есть «законный» способ изъятия средств РФ. «Члены G7 и другие особенно затронутые государства могут конфисковать суверенные активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию завершить агрессию», — говорится в документе США, распространенном в комитетах G7. Уточняется, что ввод Россией войск на Украину означает, что конфискация активов может стать «законной контрмерой тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав».

Как заявил информагентству один из европейских дипломатов, странам Запада «нужно найти путь дать деньги Украине в какой бы то ни было форме». И «все больше и больше стран указывают на эти активы».

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