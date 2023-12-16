В России утвердили правила выдачи разрешений на смену пола по медпоказаниям

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В России утвердили правила выдачи разрешений на смену пола у детей по медицинским показаниям. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант».

В документе прописаны правила выдачи решений комиссий о «допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, и медицинских заключений о соответствии половых признаков признакам определенного пола».

Отдельным распоряжением утвержден список медорганизаций, подведомственных Минздраву, врачебные комиссии которых будут принимать решения об операциях. В него включены НМИЦ эндокринологии, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Напомним, в России летом был подписан закон о запрете смены пола, исключения допускаются только при наличии медицинских показаний.

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