Путин — о вступлении Финляндии в НАТО: «Проблем не было. Теперь будут»

Президент России Владимир Путин предупредил Финляндию о воссоздании Ленинградского военного округа и концентрации войск на границе с республикой из-за того, что она вступила в НАТО.



«Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине 20-го века давно решены, — цитирует „Интерфакс“ интервью Путина журналисту Павлу Зарубину в программе „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия-1“. — Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто».

Путин также отметил, что раньше у России и Финляндии были «самые сердечные отношения».

«Да, в лесном комплексе были проблемы, связанные с необходимостью лесопереработки внутри страны. Ну, и все. Это чушь и мелочи, на самом деле», — добавил президент.