Из Латвии хотят выслать более тысячи россиян, не выполнивших требования для получения ВНЖ

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Более 1 тыс. граждан России, которые не выполнили требования для получения вида на жительство (ВНЖ), должны будут покинуть Латвию. Об этом сообщила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе, пишет «Коммерсант».

Она уточнила, что около 15,5 тыс. россиян запросили постоянный ВНЖ, еще почти 3 тыс. — временный. При этом порядка 2,2 тыс. человек не выполнили требования, которые необходимы для того, чтобы остаться в стране. «Более 1000 человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать», — заявила Розе.

Как напоминает информагентство, согласно принятому Латвией закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. 61% россиян не сдали экзамен по латышскому языку для ПМЖ с первого раза.

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