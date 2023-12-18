ЕС обещает «в очень ограниченных случаях» не отбирать привезенные из России автомобили

В ряде случаев граждане стран — членов ЕС смогут сохранять автомобили, на которых въезжают из России на территорию Евросоюза. Такое послабление будет сделано в рамках 12-го пакета антироссийских санкций сообщества, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Решение о том, позволить ли владельцу оставить автомобиль, будет принимать страна, на территорию которой машина въедет из России. «Мы будем позволять это только в очень-очень ограниченных случаях», — уточнил дипломат одной из стран, граничащих с РФ.

Как напоминает информагентство, с сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз ряда товаров, в том числе «автомобилей с общим числом мест менее 10». При этом «не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим», подчеркивает Еврокомиссия.