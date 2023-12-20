Генпрокуратура Германии намерена перевести в казну ФРГ 720 млн евро активов Мосбиржи

Генпрокуратура Германии намерена перевести в казну ФРГ 720 млн евро активов Мосбиржи
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Генпрокуратура Германии собирается изъять более 720 млн евро активов Мосбиржи. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Spiegel, о планах конфискации этих средств из российских фондов и переводе их в казну ФРГ заявил федеральный прокурор Германии Питер Франк.

На текущий момент, как сообщается, Германия лишь заморозила активы российских компаний, попавших в санкционный список ЕС, и самой конфискации еще не происходило. Spiegel отмечает, что конфисковать могут деньги Мосбиржи, принадлежавшие «дочке» биржи в немецком филиале крупного американского банка J.P. Morgan и замороженные в июне 2022 года.

Ранее Федеральное правительство ФРГ сообщало, что в 2022 в Германии были заморожены российские активы на сумму чуть менее 5 млрд евро, при этом, согласно документу Еврокомиссии, в странах Евросоюза находились замороженные российские активы на сумму 210 млрд евро.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter