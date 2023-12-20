Генпрокуратура Германии намерена перевести в казну ФРГ 720 млн евро активов Мосбиржи

Генпрокуратура Германии собирается изъять более 720 млн евро активов Мосбиржи. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Spiegel, о планах конфискации этих средств из российских фондов и переводе их в казну ФРГ заявил федеральный прокурор Германии Питер Франк.



На текущий момент, как сообщается, Германия лишь заморозила активы российских компаний, попавших в санкционный список ЕС, и самой конфискации еще не происходило. Spiegel отмечает, что конфисковать могут деньги Мосбиржи, принадлежавшие «дочке» биржи в немецком филиале крупного американского банка J.P. Morgan и замороженные в июне 2022 года.

Ранее Федеральное правительство ФРГ сообщало, что в 2022 в Германии были заморожены российские активы на сумму чуть менее 5 млрд евро, при этом, согласно документу Еврокомиссии, в странах Евросоюза находились замороженные российские активы на сумму 210 млрд евро.