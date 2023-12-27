Губернатор намерен отдать пресс-службу правительства главе аппарата

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Полномочия по назначению начальника пресс-службы правительства Калининградской области планируется передать от губернатора руководителю аппарата. Проект поправок в постановление, регламентирующее работу структуры, опубликован на сайте регионального кабмина.

В настоящее время начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ (пресс-службы) правительства и его заместитель назначаются и освобождаются от должности губернатором региона. Проект предлагает передать эти полномочия руководителю аппарата. Также вносятся коррективы в подчинение руководителя структуры — сейчас он подчиняется непосредственно губернатору, проект предусматривает, что начальник пресс-службы будет подчиняться также и главе аппарата.

Отметим, что с 2017 года управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства региона возглавляет Дмитрий Лысков. Руководит аппаратом правительства Сергей Камчатный. Оба переехали в Калининград из Москвы в 2016-2017 годах.

Отметим также, что Дмитрий Лысков не прокомментировал «Новому Калининграду» планируемые изменения.

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