В Минобороны назвали точное число мобилизованных в России

В рамках частичной мобилизации в России были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Из них более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки. Это следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023», пишет РБК.

Согласно опубликованным данным, свыше половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).