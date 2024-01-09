Работающий в Калининградской области польский бизнесмен получил гражданство РФ

Польский предприниматель Роман Романовски, занимающийся агробизнесом в Калининградской области, получил гражданство Российской Федерации. Он включен в соответствующий перечень лиц в указе президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации во вторник, 9 января.
Как пишет портал Rugrad со ссылкой на сервис «Контур.Фокус», польский бизнесмен совместно с Сергеем Будкиным владеет компаниями «Романовски Агро», «Романовски Агросервис», «Романовски» и «Малиновка». Предприятия специализируются на выращивании зерновых культур, оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных, аренде и лизинге сельхозтехники и другой сельскохозяйственной деятельности.Самая большая выручка — 1,1 млрд рублей, — у компании «Романовски Агро». По данным пресс-службы областного правительства, она специализируется на выращивании зерновых и технических культур. Согласно Единому госреестру юрлиц, предприятие зарегистрировано в поселке Яблоновка Гвардейского округа, оно было создано в 2017 году. В 2019 году Романовски сообщал, что компания получила в аренду участок площадью 3,5 тыс. га в Полесском округе и участвует в совместном проекте с областными властями и федеральным учреждением «Калининградмелиоводхоз» по осушению польдера.